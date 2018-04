Ziyech verdeelt Arena: F-side jouwt hem uit, rest van publiek scandeert z'n naam

Middenvelder Hakim Ziyech is vanavond tijdens de eerste helft van de wedstrijd tegen VVV veelvuldig uitgejouwd en uitgefloten door de harde kern. Bij de rest van de supporters in de Arena lokte die kritiek een tegenreactie uit: om hem een hart onder de riem te steken, scandeerden ze langdurig zijn naam.

'Dit is wel een heel bijzondere situatie op de tribune bij Ajax', reageert een kijker op Twitter. 'Eén deel klapt voor Ziyech, terwijl een ander deel roept: 'Ziyech, rot op''. Een andere twitteraar 'schaamt zich diep' voor het gedrag van de F-side. 'Onze club is zo ziek. Dit is nog pijnlijker dan vier jaar geen prijs.'

De supportersvereniging laat weten dat de spreekkoren richting Ziyech voor een groot deel van de overige supporters reden waren om de harde kern uit te fluiten. Naarmate de eerste helft vordert, lijken de gemoederen op de tribune weer iets te bedaren.

'Ziyech rot op, Ziyech rot op', klinkt het vanaf de F-side. Dat is voor het overige deel van de JC Arena weer reden om de F-side uit te fluiten. Surrealistisch wel. #ajavvv — Ajax Life (@ajaxlife) April 19, 2018

Dit is wel een heel bijzondere situatie op de tribune bij Ajax. Één deel klapt voor Ziyech terwijl een ander deel roept: Ziyech rot op. — Xander Wiggers (@xanwig) April 19, 2018