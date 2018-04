Mysterieuze harde knal in centrum

Amsterdammers in Centrum, Oost en Noord maakten vanavond rond 20.30 uur melding van een harde knal.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat ook de meldkamer meerdere telefoontjes heeft gehad. Volgens hem gaat het waarschijnlijk om vuurwerk, maar waar dat is afgestoken is onduidelijk.

Schrikken

Twitteraars schrijven dat de knal harder was dan 'normaal' vuurwerk. 'Geen idee wat het was, maar wat was hij hard #knal #hardeknal', zegt een van hen. Een ander: 'Geen idee wat het is?! Even schrikken wel.'

'Ik woon aan het Boerhaaveplein en was inderdaad bizar hoe hard', laat iemand aan AT5 weten. 'De grond trilde helemaal.' Hij zegt dat er eerder al eens zwaar vuurwerk is afgestoken bij de weg die onder het Weesperplein loopt en denkt dat dat nu misschien opnieuw is gebeurd.

Rook

Een van de Twitteraars zegt dat hij op het Weesperplein een rookwolk zag. Een ander zegt rook te hebben gezien op het Roeterseiland.

De politie gaat net als de brandweer uit van vuurwerk. Een woordvoerder zegt dat er geen incident bekend is.

Ja... bij weesperplein. Zag ook een rookwolk. Leek geen normaal vuurwerk. — Gijs Oliemans (@gijsweer) April 19, 2018

Wow dat is niet in de buurt. Ik zie nog geen meldingen op #112 — Felix de Gee (@Felixdegee) April 19, 2018