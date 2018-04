Van der Sar: 'Ten Hag blijft trainer en ik directeur'

Algemeen directeur Edwin van der Sar pleit voor rust bij Ajax. 'Ten Hag blijft trainer en ik directeur', zei hij tegen de NOS.

De positie van van der Sar staat onder druk na een seizoen zonder prijzen, matig spel en ongelukkige trainerswissels.

'Het is zeker pijnlijk', zegt Van der Sar tegen de NOS, 'het zijn rotte periodes. Goede spelers vormen niet altijd een winnend team.' Zondag werd de spelersbus nog opgewacht door woedende fans na het debacle in Eindhoven tegen PSV. Van der Sar mengde zich tussen de boze menigte en probeerde tekst en uitleg te geven.

Ten Hag

Volgens de algemeen directeur staat de positie van trainer Ten Hag niet ter discussie. 'Op dit moment hebben we met Erik ten Hag niet de aansluiting naar PSV gevonden waarop we hoopten. We hebben tot nu toe onvoldoende ontwikkeling gezien op het veld. We hangen de toekomst van een trainer niet op aan wel of geen kampioenschap. We willen progressie zien en met elkaar werken aan de speelstijl en het succes.'