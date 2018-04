Noorderlingen cynisch over brugvarianten: 'Niet spectaculair'

Wordt het een krakeling, een paperclip of toch een wokkel? Het zijn de vandaag gepresenteerde varianten voor de brug over het IJ, waar in Noord kritisch naar gekeken wordt.

In de zes varianten gaat het over de ligging, aanloop en aansluiting vanaf Java-eiland naar Noord. Twee van de ontwerpen gaan vanaf het midden van de Kop van Java naar Noord, twee vanaf de oostelijke kant en twee vanaf de westelijke kant. Ook het stijgen en dalen gebeurt op verschillende manieren.

Tunnel

In Noord lagen de plannen vandaag ook op tafel. 'Mijn voorkeur gaat uit naar een tunnel', zegt een bewoner. 'Er zijn voorlopig nog vier of vijf momenten dat de burger bezwaar kan maken. Eerst bezwaar maken en dan in beroep gaan. En je kunt uiteindelijk, als het je heel hoog zit, tot de Raad van State doorprocederen. En dat ben ik van plan.'

Een ander is tegen de brug omdat ze slecht ter been is. 'En dan kunnen mensen wel roepen dat ik een Canta moet aanschaffen, maar ik moet helemaal niks. Ik ben wie ik ben.' Ook vindt ze de varianten 'niet spectaculair'. 'Ik kan niet roepen, wow, gaaf.'

Simpel

Toch is niet iedereen in Noord tegen de brug. 'Ik vind de varianten West 2 en Midden 2 heel goed omdat ze zo simpel zijn en rechtdoor gaan. Ik hou niet zo van krakelingen en wokkels. Liever gewoon rechtdoor fietsen. De stijgingspercentages blijven heel erg onder de vier procent, dat is wat een brug hoort te hebben.'

Ook wethouder Eric van der Burg denkt niet dat de ruim elf meter brug ontoegankelijk wordt voor fietsers. 'In Rotterdam liggen hele mooie bruggen. Rotterdammers kunnen tegen de Erasmusbrug opfietsen. Nou, dan moet iedere Amsterdammer exact hetzelfde kunnen.'

Alle Amsterdammers kunnen online of tijdens bijeenkomsten volgende week laten weten welke variant hun voorkeur heeft. In 2019 neemt de gemeente een definitief besluit.