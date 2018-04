SP pleit voor betere heroïneverstrekking in avond

De SP heeft in de gemeenteraad gepleit voor een betere verstrekking van heroïne door de GGD. Dat meldt de Telegraaf. Al maanden is die in de avond niet beschikbaar dankzij een gebrek aan personeel. Verslaafden kampen daardoor met ontwenningsverschijnselen.

SP-raadslid Nicole Temmink wil dat de gemeente de risicogroep niet vergeet. Ze heeft daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur. 'Een goed gebruikersprogramma voorkomt drugshandel en gebruiksoverlast. Het zorgt ook dat verslaafden niet aan hun lot worden overgelaten', aldus het kersverse raadslid tegen De Telegraaf.

Dat er een tekort is aan goed personeel, was afgelopen november al bekend. Toen sprak AT5 met Cor, een heroïneverslaafde die bang is om zijn drugs bij straatdealers te moeten halen.

Het gaat om een groep van enkele tientallen mensen.