Maken de beloften Ajax' seizoen vanavond alsnog goed?

Waar Ajax' eerste elftal sinds afgelopen zondag weet dat het geen ruimte hoeft te maken in de prijzenkast, kan Jong Ajax voor een stunt zorgen. Als het team vanavond van FC Volendam wint, komt een primeur wel heel dichtbij: nooit eerder werd een beloftenteam kampioen van de op een na hoogste divisie.

De formatie onder leiding van Michael Reiziger lijkt niet te hoeven vrezen voor de Volendammers. De statistieken zijn in ieder geval in het voordeel van Jong Ajax: op 22 december vorig jaar werd het op Sportpark De Toekomst mede dankzij drie doelpunten van Mateo Cassierra 7-0 voor de Ajacieden.

Lees ook: Jong Ajax wint nogmaals van NEC en gaat vol voor de titel

De overgebleven twee concurrenten in de race om de titel zijn Fortuna en NEC. Van laatstgenoemde werd afgelopen maandag met 1-0 gewonnen, waardoor de Nijmegenaren nu tegen een achterstand van drie punten aankijken.

Als Jong Ajax vanavond onverhoopt van Volendam verliest en NEC tegelijkertijd Jong AZ over de knie legt, staan de clubs met nog één wedstrijd te gaan weer gelijk in punten. Wel heeft NEC (+34) momenteel nog een iets beter doelsaldo dan Jong Ajax (+33). Als Ajax' beloften vanavond winnen of gelijkspelen, terwijl NEC ook gelijkspeelt of verliest, is het kampioenschap voor de Nijmegenaren met nog één wedstrijd te gaan buiten bereik.

Lees ook: Supporters Fortuna Sittard brengen bier en vlaaien naar Jong Ajax

De derde kaper op de kust is Fortuna Sittard, dat momenteel slechts één punt minder heeft dan Jong Ajax en daarmee de tweede plaats op de ranglijst inneemt.

De Limburgers spelen vanavond in de Domstad tegen de beloften van FC Utrecht. Eerder dit seizoen werd in Sittard al met 3-1 gewonnen van Jong Utrecht, dat met 7 overwinningen en 26 punten momenteel hekkensluiter is.

Scenario's

Als Jong Ajax verliest of gelijkspeelt terwijl Fortuna zegeviert, staan de Amsterdammers hun koppositie in ieder geval tijdelijk af. Bij verlies van Jong Ajax en een gelijkspel van Fortuna, komen de twee teams op gelijke hoogte. Op doelsaldo is Fortuna (+38) Jong Ajax (+33) op dit moment nog wel de baas.

De kans is klein, maar als Fortuna vanavond verliest en Jong Ajax van Volendam wint, mag Jong Ajax zich vanavond al kampioen noemen: in dat geval is het verschil van vier punten niet meer te overbruggen. Bij een gelijkspel voor Fortuna en winst van Ajax, komt het op de laatste wedstrijd aan.

Uitgesloten van promotie

Ook als de top drie in de laatste twee wedstrijden geen punten meer morst, mogen de beloften zich na de wedstrijd tegen MVV, op 28 april, kampioen noemen. Toch maken ze ook dan geen kans op promotie: de KNVB sluit beloftenteams namelijk uit van deelname aan de playoffwedstrijden om promotie of directe promotie.

Als Ajax' beloftenteam kampioen wordt, zou de nummer twee van de ranglijst direct promoveren. In het huidige scenario komt Fortuna of NEC daarvoor in aanmerking.

Maar omdat die clubs dit seizoen al een periodetitel hebben gepakt, en zich daarmee hebben gekwalificeerd voor de playoffs, wordt ook de kwalificatie van de promovendus doorgegeven aan het eerstvolgende team in de eindstand. Daarbij geldt wel dat het eerstvolgende team geen beloftenteam of een periodekampioen mag zijn.