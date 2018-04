Opletten voor stonede toeristen: het is vandaag 420

Niet schrikken als je net wat meer Amsterdammers en toeristen ziet met een jointje, bong, spliff, jonko of stickie vandaag, want het is 20 april ofwel 420. Deze zelfbenoemde 'stoner'-feestdag wordt meestal gevierd met feestjes, bijeenkomsten en ja: veel wiet.

Al jaren wordt 4/20 (4 april op de Amerikaanse datumnotatie) uitbundig gevierd door de liefhebbers van het groene gras. In onze 'wiethoofdstad' van Europa is het natuurlijk niet anders. Zo worden er vanavond feestjes georganiseerd in onder andere The Box en hebben verschillende coffeeshops in het centrum acties voor de rokende medemens.

Over een grote bijeenkomst in bijvoorbeeld het Vondelpark is niks bekend, maar zoals wel vaker bij stoners het geval is kan die onverwachts toch ontstaan.

Blaze

Over het ontstaan van 420 als wietfeestdag bestaat nogal veel speculatie: het meest waarschijnlijke verhaal vertelt over een aantal scholieren in de Amerikaanse staat California, die na school om 16.20 uur buiten afspraken om wiet te roken. Vooral in de Verenigde Staten wordt het uitbundig gevierd.