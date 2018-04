Liveblog: 'Dader steekpartij metro 53 gromde en leek trots op zijn daad'

Verdachte Philip O. moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor een dodelijke steekpartij in metro 53 van afgelopen zomer. AT5 volgt de zaak vanuit de rechtbank, lees alles over de zaak in ons liveblog.

Tijdens de avondspits van 27 juli werd een 38-jarige Amsterdammer neergestoken in een volle metro. Het slachtoffer overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Veel mensen waren getuige van het steekincident. Philip O, toen 27 jaar oud, werd kort daarna opgepakt.

O. bleek op een gesloten psychiatrische afdeling van het AMC te zitten. Hij mocht die dag op zelfstandig op verlof. Volg de zaak hieronder live: