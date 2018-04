De 72-jarige Persa Drakulovic wordt sinds donderdag vermist. Ze is verdwenen nadat ze haar kleinzoon had afgezet op school.

Volgens de politie is de vrouw dementerend, verward en spreekt zij geen Nederlands. Daarnaast is ze onbekend in de omgeving. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van het Kostverlorenhof in Amstelveen.

Iets gezien? Laat het de politie weten via 0800-6070.