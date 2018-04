Duikers zoeken opnieuw naar vermiste Sabrina in Diemen

Duikers van de marine zoeken opnieuw naar de vermiste Sabrina Oosterbeek. Gisteren werd er ook gezocht in het water bij het Roerdomppad: een slootje achter station Diemen.

Naar de vrouw, die inmiddels al ruim een jaar wordt vermist, werd eerst gezocht in het Reigersbos. Later is een verdachte, Sjonny W. aangehouden. In zijn auto zijn ook sporen aangetroffen van twee vrouwen die jaren eerder zijn vermoord.

De 30-jarige Sabrina uit Zuidoost werd op 17 maart 2017 voor het laatst gezien. Ze verdween toen ze op de fiets stapte naar een vriendin.

