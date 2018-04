Leen Schaap blijft nog zeker drie jaar brandweercommandant

Leen Schaap, de brandweercommandant die - op zijn zachts gezegd - niet erg populair is onder zijn personeel, heeft zijn contract met drie jaar verlengd. Dat meldt het Parool.

Schaap werd op 1 juni 2016 aangesteld door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan, met de opdracht op schoon schip te maken in een 'wittemannenbolwerk'. Discriminatie zou er aan de orde van de dag zijn, brandpreventietaken werden niet uitgevoerd en de kazernes werden voor privédoeleinden gebruikt zoals het verbouwen van caravans.

Lees ook: Dildo-dader nog spoorloos: 'Iedereen houdt elkaar hand boven het hoofd'

Met name de ondernemingsraad van de brandweer Amsterdam Amstelland heeft regelmatig dwars gelegen in de hervorming die Schaap voor ogen had. Hij haalde onlangs Bernard Welten binnen, een oude bekende van de politie. Welten moet een ander rooster voor de brandweermannen invoeren. Het plan stuit al jaren op groot verzet van de brandweer.

Dildo-rel

Ook werd een dildo als 'grap' in de bureaulade van een vrouwelijke medewerker gelegd. Die was vervolgens behoorlijk emotioneel, en zou zich geïntimideerd hebben gevoeld.

Volgens de brandweermannen valt het allemaal wel mee met die harde cultuur. Zij 'herkennen zich niet in het beeld', en vinden het laakbaar dat in Schaap het conflict de pers opzoekt. Bovendien stellen ze wel degelijk verantwoordelijkheidsbesef te hebben over de bedrijfscultuur. Zo zou de vrouwelijke medewerker excuses en een bloemetje hebben gekregen na wat men later inzag als misplaatste grap.

Lees ook: Brandweermannen 'herkennen zich niet' in keiharde kritiek korpsleiding