Ook de Jeugd heeft subtiel Dotan's trollenleger afgekeurd

De Jeugd van Tegenwoordig heeft - zoals altijd - op hun eigen karakteristieke manier hun mening gegeven over het 'trollenleger' van singer-songwriter Dotan. Dat deed de Amsterdamse groep zeer subtiel door de gouden plaat van de zanger te slopen

In een reportage van Studio Brussel is te zien hoe Willie Wartaal, Vieze Fur en Faberyayo dingen beoordelen op hun funfactor: Is het leuk of niet leuk? Reden daarvoor is het nieuwe album van de Jeugd genaamd Luek.

Eenmaal aangekomen bij de ophef rondom Dotan zeggen de drie in koor: 'Zo, Dotan! Was het dan allemaal een leugen?'. Vervolgens gaat het over de moeder van de zanger (waar hij overigens al jaren geen contact meer heeft), om daarna maar de gouden plaat te verwoesten. Vieze Fur wilde de plaat namelijk hebben.

Vervolgens ontstaat er gekibbel of de plaat wel echt is, juist omdat hij van Dotan is. Willie Wartaal: 'Ik vond het wel een goede marketingtruc, dat zeker', begint hij. 'Maar je zou ook gewoon kunnen proberen om muziek te maken die mensen echt leuk vinden.'

Het gaat vermoedelijk wel om een authentieke plaat. Dotan zou de ingelijste cd gedoneerd hebben aan de Belgische radiozender.