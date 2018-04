Busje brandt uit op A4 bij Schiphol

Op de A4 tussen de ring en Schiphol is vanochtend een busje met aanhanger volledig uitgebrand.

Op een video is te zien hoe het brandende voertuig geparkeerd staat op de vluchtstrook. Het lijkt erop dat de bestuurder het voertuig op tijd naar de kant van de weg heeft kunnen sturen. Of er iemand gewond geraakt is, is niet bekend.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Om dat te kunnen doen werd de hele A4 richting Den Haag (bij knooppunt Badhoevedorp) afgesloten voor verkeer. Inmiddels is de linkerrijstrook weer open.

Nog een voertuigbrand. Dit keer bij het knp. Badhoevedorp op de #A4 richting Den Haag. De hoofdrijbaan is helemaal dicht. De brandweer is gelukkig snel ter plaatse. pic.twitter.com/cczeZeLvXv — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 20, 2018