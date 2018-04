Bewoners van Revaleiland krijgen nieuw plein zonder evenementen

Op het puntje van het Revaleiland in de Houthaven komt een Waterplein. Het plein - dat een centrale ligging heeft - krijgt een fraai uitzicht, flink wat horeca en moet goed bereikbaar zijn. De gemeente meent dat het een fijne ontmoetingsplek wordt.

Het plein is tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners van het eiland. Zo is middels een online enquete besloten dat er vooral een plek gewenst is waar 'ontspanning en rust' mogelijk is. Grootschalige evenementen op het plein hoeft men dus niet te verwachten. Dat geldt ook voor kleinschalige evenementen, waar 'gematigd' op gereageerd werd. Sterker nog: evenementen organiseren wordt lastig, want het plein krijgt geen ingebouwde stroomvoorziening.

Zwemmen

Daarnaast kan men verwachten dat de steiger op de kop van het eiland breder wordt. Ook worden er hoogte-elementen toegevoegd aan het plein zodat er zitgelegenheid ontstaat. Zwemmen is echter nog niet mogelijk. Vanwege de veiligheid is dat nog niet toegestaan. De gemeente laat weten dat er overleg is met verschillende instanties om dat wel te realiseren.