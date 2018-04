Verdachte in misbruikzaak joodse basisschool Cheider op vrije voeten

Ephraïm S., de van misbruik verdachte leraar op een joodse basisschool, komt op vrije voeten. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis opgeheven vanwege de verwachting dat zijn straf niet langer wordt dan de tijd die S. al vast zat.

De 30-jarige S. wordt aangeklaagd omdat in 2012 zes kinderen op Cheider, een orthodox-joodse basisschool in Buitenveldert zou hebben misbruikt. De zaak is geruchtmakend, omdat de toenmalige minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de leiding van de school dwong tot aangifte. Klachten over S.' gedrag waren in de maanden daarvoor al bij de schoolleiding neergelegd.

Lees ook: Voormalig leraar Cheider ontkent seksueel misbruik leerlingen

Advocaat Gert-Jan Knoops beweerde gisteren in de verdediging dat de zaak om een heel andere kwestie draaide. In Knoops' optiek gaat het om aantijgingen die gemaakt zijn vanwege de seksuele geaardheid van zijn cliënt. S. zou namelijk homoseksueel zijn.

Na de zomervakantie van 2012 was S. geëmigreerd naar Israël, waar hij de Israëlische nationaliteit aannam. Dat bemoeilijkte uitlevering naar Nederland, maar in november 2016 werd S. dan toch in hechtenis gesteld.

Lees ook: OM vreest kans op herhaling bij Cheider-leraar, advocaat Knoops woest