Willemsbrug bij Westerpark vastgelopen

De Willemsbrug, nabij het Westerpark, is vastgelopen. Politie heeft de brug afgezet nadat tientallen voetgangers de sprong waagden.

Het is nog niet duidelijk waarom de brug is vastgelopen. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de gemeente verantwoordelijk is voor deze brug, maar de hitte een oorzaak kan zijn.

Een woordvoerder van de gemeente liet weten nog niet op de hoogte te zijn van het probleem.

De brug verbindt het Haarlemmerplein en de Haarlemmerweg met elkaar. Het is een druk kruispunt, vooral voor fietsers.