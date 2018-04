Joël Veltman heeft ernstig knieletsel: mist huidig en deel komend seizoen

Joël Veltman komt naar alle waarschijnlijkheid dit seizoen en een deel van het komende seizoen niet meer uit voor Ajax. Veltman verliet in de 39ste minuut van Ajax - VVV Venlo met een ernstige knieblessure het veld.

Vandaag werd aanvullend onderzoek verricht in het ziekenhuis, waaruit de huidige conclusie kwam. Volgende week wordt nog eens extra onderzoek verricht. 'Door de kwetsuur mist hij in elk geval de resterende wedstrijden van dit seizoen en de voorbereiding op volgend seizoen. Komende week volgt een update over de situatie van de 26-jarige verdediger', aldus Ajax op de website.

Lees ook: Ten Hag: 'Geblesseerde Veltman wordt morgen onderzocht'

Als Veltman in de 38e minuut de bal wil verdedigen, stormt VVV Venlo-verdediger Seuntjens op hem af en beukt hem met een forse duw omver. De verdediger komt ongelukkig ten val en grijpt onmiddellijk naar z'n knie.

Hoewel Seuntjens - bewust of onbewust - zijn elleboog in Veltmans gezicht plantte, lijkt dat de arbitrage te zijn ontgaan. Seuntjes werd dan ook niet bestraft met een kaart, tot ongenoegen van veel supporters.

Niet veel later wordt de verdediger op een brancard van het veld gedragen. Met nog een paar wedstrijden te spelen lijkt het daarom einde seizoen voor hem, maar zo ver wil Ten Hag nog niet gaan. 'Over Veltman kunnen we nu nog niks zeggen, hij wordt morgen onderzocht', zei de trainer voor de camera van Fox Sports.