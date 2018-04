OM eist zes jaar cel en tbs tegen man die willekeurig slachtoffer neerstak in metro

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Philip O., de man die vorig jaar zomer in de metro een willekeurig slachtoffer neerstak. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De officier van justitie sprak van een slachtpartij in een bomvolle metro. 'De deuren waren dicht en de mensen konden geen kant op.'

O. verbleef op de gesloten psychiatrische afdeling van het AMC en was op onbegeleid verlof toen hij het slachtoffer, de 38-jarige Joost uit Amsterdam, neerstak. Philip O. was al veroordeeld voor eerdere geweldsincidenten. Zo had hij in Engeland een jongen in zijn borst gestoken. Ook had hij amper twee maanden voor het verlof een verpleegkundige van het AMC mishandeld. Ook werd hij vier keer als vermist opgegeven omdat hij te laat terugkeerde van verlof.

Dat O. op verlof mocht, was voor de nabestaanden onverteerbaar. Zij gaven vrijdagochtend zeer emotionele verklaringen over het verlies van hun dierbare. Het slachtoffer was net vader geworden.

De verdachte - zichtbaar in de war - liep halverwege zijn proces de rechtszaal uit. O. werkte niet mee aan pyschiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Het gebeurt niet vaak dat een rechter zonder psychiatrisch onderzoek tbs oplegt.

