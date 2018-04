Wethouder Eric van der Burg gaat Nederland helpen in strijd tegen de kilo's

De Amsterdamse sportwethouder Eric van der Burg gaat de strijd tegen het overgewicht vanaf vandaag landelijk voeren. Hij is één van de drie voorzitters van het Nationaal Preventieakkoord.

De komende tijd worden er gesprekken gevoerd met zo'n veertig organisaties in heel Nederland. Naast Van der Burg zijn ook de voorzitter Federatie voor Gezondheid Jolande Sap en de wethouder uit Ede Leon Meijer voorzitters geworden van het Nationaal Preventieakkoord. Alle drie zullen ze hun eigen onderwerp krijgen. Naast overgewicht zijn dat roken en problematisch alcoholgebruik.

Amsterdams succes

Voor Van der Burg is overgewicht geen onbekend terrein. In Amsterdam is er mede door zijn pakket aan maatregelen het overgewicht onder kinderen gedaald. Eind vorig jaar vloog Van der Burg nog naar Engeland om te spreken over de succesvolle aanpak in Amsterdam.

Ondanks dat het aantal kinderen met overgewicht hier al flink gedaald is, heerst er nog geen tevredenheid bij de gemeente. Daarom is er ook het streven om in 2033 alle kinderen in Amsterdam op gezond gewicht te hebben.