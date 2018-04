Duikers gaan maandag verder zoeken naar Sabrina Oosterbeek

De zoektocht door duikers van Defensie in het onderzoek naar Sabrina Oosterbeek gaat maandag verder.

Sinds donderdag zijn de duikers in het water bij de Waterkant in Diemen aan het zoeken naar sporen in de zaak rondom de vermiste Sabrina Oosterbeek. Er is nog niks gevonden, zegt de politie vrijdagmiddag. De zoektocht zou in eerste instantie twee dagen duren maar is nu met een extra dag verlengd.

Verdachte

Sabrina Oosterbeek wordt sinds maart 2017 vermist. In de weken na de verdwijning zocht de politie in de omgeving van Reigersbos. Er werd in de wijk geflyerd en duikers zochten toen ook in het water.

Eind juni vorig jaar werd er een 44-jarige verdachte aangehouden. De verdachte, Sjonny W., wordt naast de moord op Sabrina ook verdacht van de moord op de Roemeense Mirela Mos. Het lichaam van Mos werd in 2004 gevonden in Zuidoost.

Op camerabeelden is te zien hoe zij in de nacht van 7 op 8 maart met haar fiets de woning verlaat. Tegen een vriend vertelde ze een afspraak te hebben. Daarna is er niets meer van haar vernomen. De recherche vreest dat zij niet meer in leven is.