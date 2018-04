Gloednieuwe Tesla blijkt levensgevaarlijk: 'Ik was heel bang'

Ali Mayow kocht vier maanden geleden een gloednieuwe Tesla voor 124.000 euro. Die prachtige droomauto bleek een nachtmerrie te worden. De auto rijdt veel harder dan de kilometerteller aangeeft, gaat ineens vol in de remmen op de snelweg en de airco springt zomaar op standje Siberië. 'Het is heel gevaarlijk', aldus de aangeslagen taxichauffeur.

Ook vandaag werkt de auto niet mee. De kilometerteller geeft 77 kilometer per uur aan terwijl Ali in werkelijkheid bijna 130 rijdt. 'Ik kan zo mijn rijbewijs kwijtraken', vertelt hij.

Wat incidenten op een rij met de nieuwe Tesla: een navigatiesysteem dat continu vastloopt, de airco die uit zichzelf op 16 graden springt en vervolgens vastloopt en een sleutel die vaak niet wordt herkend. Dat zijn vooral ongemakken, maar er zijn ook gevaarlijkere voorvallen geweest. De auto ging onlangs vol in de remmen op de snelweg. 'Er reed gelukkig niemand achter me. Het had makkelijk voor een ongeluk kunnen zorgen', vertelt de chauffeur.

Tesla start voor derde keer onderzoek

Ali heeft meerdere keren aan de bel getrokken bij Tesla. Het bedrijf laat weten dat het contact op gaat nemen met Ali om zijn auto te onderzoeken. Dat is inmiddels al twee keer gebeurd, zonder resultaat. De taxichauffeur hoopt dan ook dat de problemen nu echt worden opgelost. 'Ik ben altijd op de weg, om geld te verdienen. Ik kan er niks aan doen', besluit hij.