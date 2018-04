Stoners vieren 420 met veel wiet: 'We roken de hele dag'

Normaal gesproken is het al niet uit het straatbeeld weg te denken; Amsterdammers en toeristen met een jointje in de hand. Maar vandaag lopen er nét wat meer mensen high rond in de stad. Want het is 20 april; ofwel 420. Deze zelfbenoemde 'stoner'-feestdag wordt gevierd met bijeenkomsten, feestjes, maar vooral: heel veel wiet.

Ook in coffeeshop De Dampkring in het Centrum is het vandaag net iets drukker. 'Het is sowieso altijd wel druk, maar vandaag is het extra druk. Amerikanen, een paar Duitsers. 420 is in Nederland wel bekend, maar natuurlijk bekender in Engeland en Amerika', vertelt medewerker Ragnar.

'Daarom zijn we hier, voor 420', zegt een toeriste in de coffeeshop terwijl ze een grote joint opsteekt. 'We roken de hele dag', vult een andere toerist aan. Maar ook buiten in het zonnetje genoten de feestvierders. 'Wie doet er nou niet aan mee die niet smoked', aldus een van hen. 'Zouden meer mensen moeten doen.'