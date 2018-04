Ajax-experts geloven in kampioenschap beloftenteam (maar niet vanavond al)

Jong Ajax speelt straks om 20:00 uur tegen FC Volendam. Met nog twee wedstrijden te gaan staat het belofteteam eerste in de Jupiler League. Eén punt boven Fortuna Sittard en drie boven NEC. Maar de Ajax-experts Mike Verweij van de Telegraaf en de Jupiler-league specialist bij YouTube-programma FC Afkicken Lars van Velsum zien het vanavond nog niet gebeuren.

Wel geloven de mannen in het kampioenschap van Jong Ajax volgende week. 'Als je twee wedstrijden voor het einde bovenaan staat mag je het niet meer weggooien', vindt Mike Verweij. Lars van Velsum: 'Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ze worden wel kampioen.'

Geen promotie

Ook Mister Ajax Sjaak Swart gelooft in het kampioenschap van het belofteteam: 'Ajax is toch een topploeg.' Toch heeft Jong Ajax geen kans op promotie: de KNVB sluit belofteteams namelijk uit van deelname aan de playoff-wedstrijden om promotie of directe promotie.

De deelname van belofteteams aan de Jupiler League stuit vaak op kritiek, erkent ook Van Velsum: 'Bij Ajax, PSV en AZ zitten allemaal spelers die niet zouden misstaan bij een club in de Eredivisie.'

Scenario

Om vanavond al kampioen te worden moet Jong Ajax winnen en moeten Fortuna en NEC punten verliezen. Of dat gebeurt is de vraag en ook Jong Ajax zal vanavond niet gemakkelijk winnen. 'Volendam moet de play-offs in en dat willen ze met een goed gevoel doen, dus het wordt lastig', zegt Verweij.

