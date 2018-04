Hoger beroep in zaak 'Noffel': 'Bewijs ondoorzichtig'

Naoufal F. (37), beter bekend als 'Noffel', heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. De rechtbank achtte donderdag bewezen dat F. een aansturende rol had bij de mislukte moordaanslag in Diemen op 5 november 2015. Hij werd veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.

'De rechtbank stelt vast dat hij inderdaad degene is geweest die vanuit Ierland het moordcommando heeft aangestuurd', aldus de rechtbank gisteren. Advocaat Inez Weski betwist de geldigheid van de strafvervolging omdat het Openbaar Ministerie volgens haar op 'ondoorzichtige en oncontroleerbare' wijze bewijs heeft verzameld. Dat meldt Het Parool.

De rechtbank verweet Weski andersom dat haar pleidooi maar slecht te volgen was door het zeer wijdlopige en grammaticaal niet kloppende taalgebruik, aldus de krant.

Het bewijs werd uit gegevens van het bedrijf Ennetcom gehaald. Daarop stonden miljoenen berichten van gebruikers van beveiligde PGP-telefoons, waaronder die van de daders in deze zaak. Wezki vindt dat die gegevens niet gebruikt mogen worden.

Ennetcom is volgens het Openbaar Ministerie de 'grootste aanbieder van versleutelde communicatie aan criminelen in Nederland'. De eigenaar van het bedrijf, Danny M., werd eerder aangehouden.

'Voldoende bewijs'

Het OM is ervan overtuigd dat de veroordeling ook zonder de Ennetcom-data rechtvaardig is. Er zou voldoende ander bewijs zijn om F. te veroordelen. Zo is er voorafgaand aan de mislukte aanslag een geldoverdracht geweest en gebruikten de uitvoerders van de moord bijnamen die volgens de rechtbank kunnen worden toegeschreven aan F. Of het hoger beroep effectief zal zijn is dus de vraag.

De uitvoerders van de moordaanslag in Diemen werden eerder aangehouden en zijn inmiddels al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.