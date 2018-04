Van de stripclub tot psycholoog: 'Zonder Ajax had ik het niet gered'

Jolene Niedick, een bijzondere Amsterdamse. Ze schopte het van een baan bij de stripclub tot afgestudeerd psycholoog. Hoe dat lukte? Door haar 'Ajax-familie'.

De ouders van Jolene waren drugsverslaafd en ze kreeg op haar zestiende een eerste kind. Dat kind onderhield ze door te werken in een stripclub. Tijdens dubbele diensten stond ze achter de bar te kolven om borstvoeding te kunnen geven. Het turbulente leven van Jolene is vastgelegd in een documentaire die maandag wordt uitgezonden bij NPO 2.

Met Ajax getrouwd

'Ik ben met Ajax getrouwd', vertelt ze lachend aan AT5. Haar andere liefdesleven is namelijk vrij problematisch verlopen. 'Mijn ex vindt mij niet meer zo aardig. Ik heb alles kort en klein geslagen.' Die rood-witte familie heeft haar er doorheen geholpen. Ze wilde na de breuk met haar ex meer met haar leven doen en besloot te gaan studeren.

'Toen ik mijn eerste toets had stond ik op een hardcore-feest. Iedereen zei: je gaat nu naar huis, je hebt een toets', zegt Jolene. 'De psycholoog zegt ook: zonder Ajax had je nooit met al je woede en agressie kunnen leven.'

Motiveren

Jolene hoopt andere mensen te kunnen motiveren met de documentaire. 'Ik heb het ook gehaald, terwijl het niveau heel hoog was.'