Advocaat hekelt filmende passagiers bij metromoord: 'Wat bezielt mensen om dit zo te delen?'

De dodelijke steekpartij in metro 53 is door verschillende reizigers vastgelegd en vervolgens via sociale media gedeeld. Freek van der Brugge, advocaat van verdachte Philip O., vraagt zich af wat die mensen bezielt. 'Ik heb vernomen dat er binnen twintig minuten al filmpjes op internet via Snapchat circuleerden, van kijk nou; die gozer wordt lek gestoken. Dat is vreselijk.'

Tijdens de avondspits van 27 juli werd de 38-jarige Joost uit Amsterdam neergestoken in een volle metro. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Uit camerabeelden blijkt dat een deel van de passagiers opnames maakten.

'Ik heb geen idee wat deze mensen bezielt om dit op die manier te willen delen met de wereld. Er is aan de andere kant door andere mensen heel dapper en adequaat geprobeerd om hulp te verlenen. Ik kan alleen maar hopen dat die mensen de meerderheid blijven', aldus Van der Brugge.

Lees hier het liveblog over de rechtszaak: Verdachte dodelijke steekpartij metro: 'Werd voodoo op mij toegepast'

'Bescherming van maatschappij'

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen O. Hij werkte niet mee aan psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Het gebeurt niet vaak dat een rechter zonder psychiatrisch onderzoek tbs oplegt, toch eist het OM dit wel.

'Dat is echt ter bescherming van de maatschappij', aldus Katelijne den Hartog van het OM. 'De verdacht is verminderd toerekeningsvatbaar. Dat betekent dat je niet de maximale gevangenisstraf kan eisen. De officier heeft zes jaar geëist en daarnaast tbs met dwangverpleging. Daar zit geen einddatum aan.'In de hoop dat hij zo lang mogelijk blijft vastzitten.'

Lees ook: Psychiater over Philip O: 'Dit hoort bij het ziektebeeld'

Rechtszaal verlaten

O. verliet zichtbaar in de war halverwege zijn proces de rechtszaal uit. Volgens Van der Brugge 'trok zijn cliënt het niet'. 'Het enige wat hij de rechtbank meedeelde is dat hij moet worden vrijgelaten. Daarna was het voor hem zo ongemakkelijk dat hij dringen verzocht had om weer teruggebracht te worden. Gelet op zijn ziektebeeld denk ik ook dat dat beter is.'