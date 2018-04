Jong Ajax wint, maar is nog geen kampioen

Alle drie de titelkandidaten in de Jupiler League deden vanavond wat ze moesten doen: winnen. Jong Ajax won uit bij FC Volendam met 1-2 door doelpunten van De Wit en Sierhuis.

Even leek het erop dat Jong Ajax de koppositie uit handen zou geven aan Fortuna Sittard. De Limburgers stonden voor terwijl de ploeg van Michael Reiziger lange tijd op een gelijkspel bleef steken. In een spannende ontknoping wist Kaj Sierhuis de winst toch nog binnen te slepen. In de 82e minuut tikte hij de 1-2 binnen.

Fortuna won met 0-1 van de belofteploeg van FC Utrecht. Ook het Nijmeegse NEC deed goede zaken, de ploeg won met 2-0 van Jong AZ.

Kampioenschap in eigen hand

Jong Ajax staat met nog een wedstrijd te spelen bovenaan de ranglijst met 76 punten. Met slechts een punt minder volgt Fortuna Sittard. NEC staat met 73 punten op een derde plek. Wat betreft het kampioenschap kan het dus nog alle kanten op.

Jong Ajax heeft het kampioenschap volledig in eigen hand. Volgende week spelen ze thuis tegen MVV Maastricht. Bij winst is de titel binnen. Mocht Jong Ajax kampioen worden dan promoveert het niet.