Jong Ajax kan kampioenschap ruiken: 'We zijn er klaar voor'

Jong Ajax kan het kampioenschap ruiken: na de winst van vanavond tegen FC Volendam (1 -2) rest hen nog één overwinning voordat het zover is. Dani de Wit, die een van de treffers maakte tegen Volendam, is er meer dan klaar voor om die Jupiler League-titel volgende week te pakken.

'We zijn er zeker klaar voor, we zijn er al het hele jaar klaar voor. We willen die titel pakken, dat hebben we vanaf het begin gezegd en uitgesproken. Nog één wedstrijd, maar die moet wel gewoon gewonnen worden', aldus De Wit.

De Amsterdammers wisten de eerste helft niet te overtuigen. 'De linies waren heel groot en we gaven ook een aantal counters weg. Het bleef wel gewoon gevaarlijk. Die goal die viel niet bij ons, dan wordt het gewoon moeilijk. Uiteindelijk komt daar dan de bevrijdende treffer, en je denkt dan dat het misschien twee, drie nul wordt. In plaats daarvan geven we het een beetje weg en krijgen we voor rust de deksel op de neus', legt de middenvelder uit.

'Je ziet gewoon dat die drive ontzettend groot is. Er zijn ook andere jaren bij Jong Ajax geweest dat het echt het tweede team was. Maar nu komen er jongens terug en die vinden het fantastisch om met Jong te spelen, want er zit een drive in dat team. We willen gewoon elke wedstrijd winnen en in die Arena terechtkomen.'