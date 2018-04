Ook rookwolken boven Zuid door brand Sarphatipark

Door brand in een woning aan het Sarphatipark zijn er boven De Pijp rookwolken te zien. Eerder vanochtend waren er ook rookwolken boven de binnenstad bij een andere brand.

De brandweer spreekt van een 'grote brand' in de woning aan het Sarphatipark, die brak even na zeven uur uit. Op beelden is te zien dat er meerdere brandweerwagens uitgerukt zijn. Vanaf een ladder wordt er op de bovenste etage van het pand geblust.

Bij de grote brand op het #Sarphatipark is er brand ontstaan op de bovenste verdieping van het pand. De bewoner is opgevangen door het ambulancepersoneel. Naar de oorzaak van de brand wordt later onderzoek gedaan. — Brandweer AA (@BrandweerAA) April 21, 2018

Het tramverkeer ligt plat. Vanochtend hing er op verschillende plekken in de stad een brandlucht, omdat er ook een 'zeer grote brand' in de binnenstad was.

