Brandweer in actie bij hoofdkantoor Ziggo

De brandweer is vannacht uitgerukt naar het hoofdkantoor van internetprovider Ziggo.

Er was rond drie uur ging een brandmelder af in een 'technische ruimte' van het kantoor aan de Kabelweg in Sloterdijk. De brandweer kwam met meerdere voertuigen op de melding af, maar constateerde dat er sprake was van loos alarm.

Eerder vanochtend berichtte AT5 dat er brand zou zijn geweest in een serverruimte op het kantoor, maar dat blijkt dus niet het geval. 'We hebben alles nagelopen en er was geen brand', aldus een woordvoerder van de brandweer.