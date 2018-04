Servers op hoofdkantoor Ziggo vliegen in brand

De brandweer is vannacht uitgerukt naar het hoofdkantoor van internetprovider Ziggo. Daar was brand uitgebroken in een serverruimte.

De brand in het kantoor aan de Kabelweg in Sloterdijk ontstond rond drie. Brandweermannen constateerden dat de interne blussystemen van Ziggo de vlammen al gedoofd hadden, maar voerder wel een controle uit.

Mogelijk waren de servers op de bovenste etage van het pand oververhit geraakt door het warme weer van de afgelopen dagen.