'Belg wilde aanslag plegen in sekstheater Casa Rosso'

Een 22-jarige Belg zou van plan zijn geweest om een aanslag te plegen op De Wallen. Zijn doelwit was Casa Rosso, waar bezoekers kunnen genieten van seksshows.

Dat meldt het AD vandaag. De verdachte, Semir M., werd vorige week aangehouden op basis van chatberichten. Uit die berichten bleek dat er plannen waren voor een aanslag op het legendarische sekstheater.

Lees ook: Tweetal (20 en 22) gepakt voor gewapende overval op Casa Rosso-baas Otten

'Het is nog niet helemaal duidelijk of de verdachte van plan was om zelf tot de actie over te gaan of iemand anders daartoe aan te zetten', zegt een bron tegen de krant. De verdachte beschikte nog niet over explosieven of vuurwapens.

De verdachte was pas sinds januari op vrije voeten. Eerder zat hij vast voor hulp bij het vertalen van propaganda voor terreurkalifaat IS.