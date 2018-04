Extreemrechtse actiegroep kraakt pand in woonblok We Are Here

De uitgeprocedeerd asielzoekers van We Are Here hebben nieuwe buren. De extreem-nationalistische actiegroep Identitair Verzet heeft ook een pand gekraakt in de Rudolf Dieselstraat.

Dat deden de extreemrechtse activisten vanochtend. 'Wij praten niet, wij doen. Sinds deze morgen hebben wij een pand in gebruik genomen in de Rudolf Dieselstraat. Wat illegalen mogen, mogen wij ook natuurlijk', melden ze in een persbericht. 'Wij zullen deze woning gebruiken om activiteiten te organiseren in en voor de wijk. Een cultureel centrum voor alle Nederlandse ingezetenen.'

Identitair Verzet zegt van plan te zijn om meer panden te kraken. Ook stellen de leden van de actiegroep twee eisen. Namelijk dat de uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten worden in afwachting van uitzetting en dat 'iedereen die steun verleend aan deze illegalen wordt vastgezet voor medeplichtigheid aan een criminele activiteiten'.

Onruststokers

Eerder stelde de rechtse actiegroep Pegida een bezoek aan de Rudolf Dieselstraat uit omdat ze bang waren dat 'onruststokers' zich zouden aansluiten bij hun actie. Identitair Verzet voert vaker actie in Amsterdam. Zo beklommen ze gemaskerd een islamitische middelbare school in Slotervaart.

De vluchtelingen van We Are Here hebben vaker te maken gehad met acties van rechtse groepen. Al in 2012 op hun allereerste locatie in de stad. Toen sloten activisten van Voorpost de asielzoekers op in hun eigen tentenkamp. Momenteel hebben restanten van die groep meerdere woningen gekraakt in de Rudolf Dieselstraat. Voorlopig treedt het Openbaar Ministerie daar niet tegen op.