We Are Here vermoedt complot: 'Rechtse krakers kregen sleutel'

De uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here vermoeden dat de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet geholpen is door de gemeente of Ymere.

We Are Here heeft ruim twintig woningen in de Watergraafsmeer gekraakt en kreeg vanochtend opeens opvallende nieuwe buren. Identitair Verzet, dat eerder al eens een islamitische school bekom in Slotervaart, heeft als statement ook een woning 'gekraakt' in de Rudolf Dieselstraat.

Maar of er echt sprake is van een kraak betwijfelt We Are Here. 'Uiteindelijk is er vanochtend dus een pand gekraakt door mensen die claimen dat kraken illegaal is. Wij waren waakzaam vannacht en hebben geen enkel geluid gehoord. Het vermoeden is dan ook sterk dat Identitair Verzet via hun "sympathisant bij de gemeente" of via Ymere een sleutel hebben verkregen.'

Ymere laat weten dat de woning die 'gekraakt' is door Identitair Verzet gewoon bewoond wordt via een anti-kraakovereenkomst. Deze huurder liet aan Ymere weten dat hij 'vrienden over de vloer' heeft. Ymere betreurt niettemin de nieuwe ontwikkeling.

Bang en geïntimideerd

We Are Here vindt het opmerkelijk dat de gemeente en politie extreemrechtse clubs zoals Identitair Verzet, Pegida en Voorpost hun gang zouden laten gaan. Een kraak door Identitair Verzet was zelfs vooraf aangekondigd.

Een rechtse kraker met zachte g zegt vandaag tegen AT5 dat hij het gedoogbeleid van de burgemeester wil uittesten met de actie. 'Wij worden boos als een burgemeester weigert de wet te handhaven.' Ook zijn buurtbewoners 'zeer bang en zeer geïntimideerd' door de vluchtelingen. 'Die zullen dat misschien niet tegen jullie zeggen, maar dat zeggen ze wel tegen ons. Wij worden echt door tientallen Amsterdammers benaderd van: Kom ons helpen want het gaat hier helemaal de verkeerde kant op.'