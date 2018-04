Meteorologen: wisselvallig in aanloop naar Koningsdag

Het is nog even spannend of het droog blijft op Koningsdag. Meteorologen doen uiteenlopende voorspellingen.

Dat het vrijdag maximaal 13 a 14 graden wordt in de stad, daarover zijn de verschillende weerbureaus het wel eens. Maar of het gaat regenen, is nog de grote vraag. Weather.com en Weeronline.nl voorspellen een vrij natte Koningsdag in Amsterdam. De laatste website gokt op ruim 2 millimeter neerslag.

Weerplaza.nl is optimistischer en geeft 10 procent kans op neerslag. Ook Buienradar.nl en Weervoorspelling.nl verwachten eigenlijk geen regen.

Over Koningsnacht is iets meer overeenstemming. Dat kan best een natte nacht worden.