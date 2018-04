Restaurant Taste of Africa blijft voorlopig gesloten

Taste of Africa, een restaurant in World of Food, moet voorlopig gesloten blijven.

Dat oordeelde de rechter deze week. Het restaurant aan de Daalwijkdreef werd er al meerdere keren op betrapt dat het te lang open bleef. Toen een handhaver opnieuw zag dat het restaurant zich niet aan de openingstijden hield, werd eerder dit jaar de exploitatievergunning ingetrokken.

De restauranthouder ging tegen de beslissing in bezwaar. De handhaver zou maar liefst 40 man in de zaak hebben gezien, terwijl dit volgens de exploitant niet kan. Volgens hem was er alleen nog personeel aanwezig na sluitingstijd.

Maar de rechter geloofde de ondernemer niet. Hoewel de eigenaar beelden liet zien van de bewuste avond, zouden die slechts een beperkt gedeelte van het restaurant laten zien. Ook waren sommige beelden op een ander tijdstip genomen.

Het is onduidelijk hoe en wanneer Taste of Africe weer de deuren mag openen.