Younes gespot bij wedstrijd van Wolfsburg

Er werd al langer over gesproken maar nu is Ajacied Amin Younes ook daadwerkelijk gespot bij de wedstrijd Borussia Mönchengladbach tegen VfL Wolfsburg. Hij zou daar hebben gesproken met een delegatie van Wolfsburg. Dat melden Duitse media.

Begin deze maand was er ook al sprake van een mogelijk contract voor vier jaar bij Wolfsburg. De Libanees-Duitse voetballer zou daarmee terugkeren naar de Bundesliga. Hij speelde lange tijd voor Borussia Mönchengladbach.

Lees ook: 'Younes in vergevorderde gesprekken met Wolfsburg'

Tussen Ajax en Younes botert het al even niet. Hij werd eerder door trainer Ten Hag teruggezet naar Jong Ajax. Ook in het team van Michael Reiziger kwam hij niet aan spelen toe. De trainer wilde enkel aanstormende talenten laten spelen in zijn belofteteam.

Napoli?

Younes' contract bij Ajax loopt af. In januari was de 24-jarige Ajacied al bijna rond met het Italiaanse Napoli, maar die deal ketste op het laatst af. Napoli beweerd echter dat er al een handtekening van Younes onder het contract staat. Of er nu een deal met Wolfsburg aankomt is dus nog maar de vraag.

Lees ook: Younes houdt kaken op elkaar, Napoli vermoedt bod andere club