Confrontatie met actievoerders Rudolf Dieselstraat: ramen ingegooid en vuurwerk afgestoken

Tegenstanders van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet, die in een woning in de Rudolf Dieselstraat in de Watergraafsmeer zit, hebben de ruiten van het huis ingegooid.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichten van getuigen aan AT5. Op beelden is het ingooien van de ruiten te horen. Ook is te zien dat er vuurwerk is afgestoken. De actievoerders worden door mensen op straat uitgemaakt voor 'nazi's'.

We Are Here

Volgens de politie stonden er zo'n vijftien leden van de We Are Here-groep rond de woning. Er zijn meerdere agenten ter plaatse. Volgens de woordvoerder zijn er geen mensen met elkaar op de vuist gegaan.

De actievoerders doken vanochtend op in de woning aan de Rudolf Dieselstraat. Ze protesteren tegen de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here, die in dezelfde straat zo'n twintig woningen hebben gekraakt. Ymere deed aangifte, maar het Openbaar Ministerie besloot dat er geen spoedontruiming nodig was.

Sleutels gegeven

Identitair Verzet zei vanochtend als statement ook een woning te hebben gekraakt. Dat bleek echter niet te kloppen. Volgens een woordvoerder van Ymere heeft degene die het huis volgens een anti-kraakovereenkomst huurt de sleutels aan de actievoerders gegeven.

Een omstander zegt dat de situatie nu rustiger is. 'Eigenlijk was alles de hele tijd rustig tot er wat van die linkse rakkers aankwamen.'

De actiegroep heeft op verzoek van agenten een spandoek weggehaald. Wel blijft de vlag nog uit het ingegooide raam hangen.

Extra toezicht

Een aannemersbedrijf gaat nu langs om de ingegooide ramen te dichten. De politie laat weten dat er voorlopig 'extra toezicht' in de wijk is. De 'onbekende mannen' die de ruiten hebben ingegooid zijn niet opgepakt.

Er lopen nu gesprekken met het 'openbare orde-team' van de gemeente over de situatie in de wijk.

Video: Wesley