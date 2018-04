Tinder en toegepaste wiskunde: Youssef el Bouhassani (HvA) docent van het jaar

Docent toegepaste wiskunde op de Hogeschool van Amsterdam, Youssef el Bouhassani, is uitgeroepen tot docent van het jaar. El Bouhassani ontving de prijs uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs).

De prijs is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zij prijzen de docent vanwege zijn 'beeldende onderwijs en gestructureerde denken'. De voorzitter van het ISO, Rhea van der Dong, is enthousiast over het onderwijs dat El Bouhassani geeft. 'Zo vertaalt hij toegepaste wiskunde naar Tinder', vertelt ze. 'In bepaalde vergelijkingen zie je dan terug hoe Tinder werkt. Dat is heel erg beeldend.'

'Heel benaderbaar'

'Hij gebruikt activerende, innovatieve en creatieve werkvormen die studenten zelf tot nadenken zet. Dit combineert hij met een groot enthousiasme en een open en betrokken houding naar studenten toe. Dit maakt hem heel benaderbaar', aldus de jury.

El Bouhassani mag zich nog het hele aankomende jaar de beste docent van het hoger en wetenschappelijk onderwijs noemen. Hij blijft bescheiden: 'Ik had het niet verwacht. Er waren vier andere finalisten die fantastisch lesgeven. Het was echt een verrassing.'