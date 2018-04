Wie weet waar Daylien (16) is?

De Rotterdamse politie is op zoek naar de 16-jarige Daylien. Ze vertrok donderdagochtend vanaf de Gravendijkwal in de Maasstad en verblijft vermoedelijk in Amsterdam.

Sinds donderdag ontbreekt ieder spoor van het meisje. 'Mogelijk is ze in Rotterdam-Zuid of Amsterdam. Ze droeg een geel jurkje en zwarte Nikes. Alle informatie is welkom', schrijft de politie. Waarom ze vertrok is onduidelijk.

De familie maakt zich grote zorgen en heeft daarom een foto vrijgegeven.