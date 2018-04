Winnaar Slechtste Chauffeur van NL: 'Amsterdammer asociaal'

'Dit is een weg, daar is de stoep. Dan ga je daar lopen', tiert Michella Kox, 'winnaar' van De Slechtste Chauffeur van Nederland. Ze is niet te spreken over het verkeer in de Amsterdamse binnenstad. Tijdens een van haar rijlessen, voor het nieuwe RTL-programma Michella Rijdt Door, blaft ze iedereen af en drukt ze vrijwel continu op de toeter.

'De Amsterdammer is echt asociaal, ze doen maar gewoon waar ze zin in hebben. Regels bestaan niet', vertelt Michella na haar rijles. Net daarvoor toeterde ze nog in het wilde weg om voetgangers naar de stoep te deligeren. 'Even ruimte maken voor mij. Moven, oprotten', roept ze terwijl ze zich door de binnenstad manoeuvreert.

Kalmeringspogingen

De Arnhemse is duidelijk niet gewend aan de Amsterdamse drukte. De rij instructrice probeert Michella nog te kalmeren. 'Dit is dus omgaan met andere mensen in het verkeer. Je komt vandaag of morgen nog iemand tegen die je de auto uit trekt', zegt ze. Het helpt alleen niet. 'Dat moet ik nog maar zien dan', reageert Michella.

Michella deed eerder mee aan programma's als Echte Meisjes in de Jungle en Dames in de Dop.