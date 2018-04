Gedenksteen Armeense Genocide onthuld

Er is vanmiddag een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense Genocide.

Het gedenkteken, een traditioneel Armeense stèle (kruissteen), is geplaatst op de buitenmuur van de Armeens-Apostolische Kerk 'Surp Hoki' aan de Krom Boomssloot 22 in het centrum. De tekst 'Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense Genocide in het Ottomaanse Rijk in 1915' staat erbij.

Het monument werd om 14.00 uur onthuld. Bij die ceremonie waren ook Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Sadet Karabulut (SP) aanwezig.

De Armeense Genocide vond in 1915 in het Ottomaanse Rijk plaats. Honderdduizenden Armeniërs werden vermoord.