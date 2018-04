'Patatfilosoof' ontvangt onderscheiding: 'Politie krijgt meer grip op jongeren'

Snackbareigenaar Selahattin Vural uit Nieuw-West, beter bekend als 'Abi Patat', heeft vandaag de Amsterdamspeld gekregen van loco-burgemeester Arjan Vliegenthart. Daarnaast heeft hij ook nog een buurtonderscheiding ontvangen.

Vural werd zaterdagavond tijdens een speciaal suprise feestje verrast met de onderscheidingen.

Vertrouwenspersoon in de buurt

In de buurt wordt de snackbareigenaar ook wel de 'patatfilosoof' genoemd. Hij geldt als een belangrijk vertrouwenspersoon voor jongeren uit de buurt. 'Mede door de heer Vural is de sfeer verbeterd en heeft de politie meer grip op de jeugd gekregen', schrijft de gemeente.

'De snackbar fungeert als een belangrijke ontmoetingsplaats in een wijk die spanningen kent tussen verschillende groepen: tussen jong en oud, tussen arm en rijk en tussen bewoners van verschillende afkomsten. Als een gids vertelt Abi nieuwe bewoners over de buurt en probeert hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn en deel uit maken van een gemeenschap', aldus de gemeente.

Lees ook: Patatfilosoof Abi kan weer patat bakken

De Amsterdamspeld krijg je dan ook niet zomaar. Iemand moet zich minimaal vijf jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving. Volgens de gemeente heeft Vural zo'n goede invloed in Overtoomse Veld dat hij de speld dubbel en dwars verdiend heeft.