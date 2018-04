'Nep-politieauto' in beslag genomen in Bos en Lommer

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in beslag genomen omdat er blauwe knipperlichten op waren gemonteerd.

De auto werd in Bos en Lommer aangetroffen. Agenten dachten vanwege de blauwe knipperlichten dat de zwarte Volkswagen Golf een onopvallende politieauto was. Er was echter geen incident in de buurt en toen ze het kenteken natrokken, bleek de auto niet op naam van de politie te staan.

Agenten hebben de Golf daarom in beslag genomen. 'Het voeren van blauw knipperend licht bij een personenauto is volgens de wet verboden', schrijft de politie op Facebook. 'Op deze manier kunnen burgers bijvoorbeeld misbruik maken van hun positie in het verkeer.'

De eigenaar heeft de auto inmiddels opgehaald en de blauwe lichten weggehaald. De automobilist krijgt wel een bekeuring. De hoogte van het boetebedrag wordt bepaald door de officier van justitie.