RMC-taxi ramt stilstaande touringcar in Noord

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Een taxi van vervoerder RMC is vanavond op de Kamperfoelieweg in Noord in botsing gekomen met een touringcar.

Dat gebeurde rond 21.30 uur. Volgens een omstander was de taxi uit de bocht gevlogen. In de auto zaten twee mannen, zij zouden niet gewond zijn geraakt. Wel was de taxi zwaar beschadigd en ook de chauffeur van de touringcar moest een nieuwe bus laten komen.

RMC, de afkorting voor Rotterdamse Mobiliteit Centrale, zorgt sinds juli 2017 voor het aanvullend openbaar vervoer in de stad. Amsterdammers die slecht ter been zijn worden voor een prijs die vergelijkbaar is met een busrit naar hun bestemming gebracht.

Lees ook: Nieuw bedrijf dat nu aanvullend vervoer doet in de stad is veel duurder