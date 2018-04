'Meer onrust op straat door sluiting avonduitgifte heroïne'

Sinds het uitgiftepunt voor heroïne in december de deuren in de avonduren sloot, neemt de onrust onder gebruikers flink toe. Ze zijn weer aangewezen op de straatdealers, met alle gevolgen van dien.

Dat meldt Het Parool. De krant laat diverse gebruikers aan het woord over de gevolgen van de minder ruime openingstijden van het afgiftepunt. 'Ik wil 's nachts helemaal geen heroïne roken', aldus veteraan Ron Kallenbach (54). 'Maar sinds de verstrekking 's avonds dicht is, moet ik wel. Dit is twee stappen achteruit.'

Al in mei vorig jaar besloot het uitgiftepunt de deuren in de weekenden 's avonds gesloten te houden. In december werd dat uitgebreid naar de doordeweekse avonden. De GGD benadrukt dat het geen onwil is, maar overmacht. Bij het uitgiftepunt moet de drug onder toezicht worden toegediend, maar daarvoor is te weinig personeel beschikbaar.



'De hele zorgsector heeft een tekort aan verpleegkundigen', zegt afdelingsleider Anja Hommel tegen de krant. 'Voor elke shift hebben wij meerdere verpleegkundigen nodig.'

Ziek

Van de cliënten die tegenwoordig in plaats van drie keer per dag nog maar twee keer per dag op een zelfgekozen moment hun shot kunnen halen, beweren sommigen letterlijk ziek te worden van de aangepaste openingstijden.

De GGD herkent zich niet in de klachten, zegt woordvoerder Martin Hommenga. Volgens hem kunnen cliënten ter compensatie namelijk een hogere dosis krijgen. 'Degenen die daarom vroegen hebben dat gekregen. Het is een kwestie van wennen'.

Wennen

Of je heroïneverslaafden mag vragen te wennen aan hun nieuwe gebruikritme betwijfelen ook de cliëntenadviesraad en de Inspectie voor Gezondheidszorg. Die laatse partij liet de avondsluiting eerder 'nietig verklaren'. 'Maar de GGD negeert dat gewoon', zegt voorzitter Ron Huffman.

De inspectie liet in een eerder stadium al weten niet blij te zijn met het feit dat de Amsterdamse GGD van de nationale richtlijnen zou afwijken. Inmiddels wordt onderzocht in hoeverre de avondsluiting leidt tot 'onverantwoorde en risicovolle zorg voor patiënten'.