Amsterdamse scholieren winnen debattoernooi: 'Geloof in onszelf gaf de doorslag'

Leerlingen van het Calandlyceum en Spinoza20first hebben gisteren in Arnhem het Unicef Kinderrechten Debattoernooi gewonnen. Net als de teams van zes andere scholen in Nederland mogen zij daarom een week voor Prinsjesdag in debat met kamerleden.

Decor van het toernooi was het Stedelijk Gymnasium in Arnhem, waar de leerlingen met elkaar debatteerden over voor hen relevante onderwerpen als jongerenparticipatie, recht op privacy en vrije tijd.

Van de vijftig teams van vier scholieren hebben zich er uiteindelijk acht gekwalificeerd om op de tweede dinsdag van september - door Unicef Kleine Prinsjesdag gedoopt - in de Ridderzaal met volksvertegenwoordigers te mogen sparren. In aanloop naar dat moment krijgen de kinderen debattrainingen aangeboden.

'Meer leren over kinderrechten'

'We hebben meegedaan om onze debatvaardigheden verder te ontwikkelen en om meer te leren over kinderrechten', aldus de jeugdige debater Djemaro van het Calandlyceum. 'En dat is zeker gelukt!'

Ook de 14-jarige Sebastiaan van Spinoza20first blikt met een goed gevoel terug op het toernooi. 'Onze positieve houding, goede samenwerking en geloof in onszelf heeft denk ik de doorslag heeft gegeven. We gaan met een gelukkig gevoel naar huis!'