Chauffeur gecrashte RMC-taxi in Noord heeft bekend dat hij te hard reed

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De chauffeur van de RMC-taxi die gisteravond op de hoek van de Grasweg en Distelweg in Noord achterop een stilstaande Belgische touringcar botste, heeft bekend dat hij op het moment van de crash te hard reed. De 23-jarige Amsterdammer is aangehouden.

Dat meldt een politiewoordvoerder. De buschauffeur laat AT5 weten dat hij alleen in de bus zat toen de taxi achterop botste. 'Ik hoorde piepende remmen, en voelde daarna een klap. Toen ik naar buiten ging, zag ik dat er een taxi onder de bus was geschoven, en dat er al twee mannen waren uitgestapt.'

Die twee mannen - de taxichauffeur en zijn passagier - hebben het ongeluk zonder kleerscheuren doorstaan. Een tweede RMC-taxi heeft vervolgens de passagier uit de gecrashte taxi overgenomen, vertellen zowel de politiewoordvoerder als de buschauffeur.

De taxichauffeur heeft een overtreding van de snelheidslimiet bekend, vertelt de politiewoordvoerder. 'Daarbij is hij de macht over het stuur kwijtgeraakt.' Dat hij en zijn passagier ongedeerd zijn gebleven, is vermoedelijk te danken aan de airbags, die bij de botsing zijn uitgeklapt.

Straatrace?

Een getuige laat aan AT5 weten dat hetgeen aan de crash voorafging veel weg had van een straatrace. Ook de Belgische buschauffer vermoedt dat de gecrashte auto op het moment van het ongeluk betrokken was bij een race, vertelt hij tegen AT5. 'Kort ervoor zag en hoorde ik een Peugeot met gierende banden voorbijkomen.'

De politie kan die lezing niet bevestigen. 'We hebben geen verklaringen over twee auto's die te hard reden. Mensen die gehoord zijn, spreken niet van een straatrace.'