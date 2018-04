VVD en CDA willen spoeddebat over ontwikkelingen rondom We Are Here

De VVD en het CDA willen woensdag een spoeddebat in de gemeenteraad over de ontwikkelingen rondom de vluchtelingen van We Are Here.

Vandaag kraakte de vrouwelijke tak van de groep een pand in de Eerste van Swindenstraat. Die vrouwen hebben ongeveer anderhalf jaar in een gekraakt pand in de Burgemeester Roëllstraat gewoond, maar moesten hun onderkomen vorige week woensdag verlaten.

Onrust

Daarnaast liep het gisteren in Rudolf Dieselstraat uit de hand nadat leden van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet een van de woningen had betrokken. Dat was voor de links extremistische beweging Antifa reden om in actie te komen: mannen met bivakmutsen bestormden de woning, de ruiten werden ingegooid en er werd vuurwerk afgestoken. Er raakten twee mensen gewond.

Lees ook: Actiegroep We Are Here kraakt pand in Eerste van Swindenstraat

Gemeenteraadslid voor de VVD Marianne Poot is er helemaal klaar mee. 'Stop hier mee! Dit is het gevolg van het gedoogbeleid rondom kraken en de oproep van GroenLinks en D66 om 'terughoudend' te zijn met ontruimen', schrijft ze op Twitter. Ze heeft voor aankomende woensdag een spoeddebat aangevraagd in de raad. Ook Diederik Boomsma van het CDA roept op tot een spoeddebat.

Stop hier mee! Dit is het gevolg van het gedoogbeleid rondom kraken en de oproep van @GroenLinks020 en @d66amsterdam om 'terughoudend' te zijn met ontruimen. Woensdag spoeddebat in #raad020: https://t.co/ZbLJPIodUH — Marianne Poot (@MariannePoot) April 22, 2018