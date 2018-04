'Haaienvin' zorgt voor commotie op terras van Waterkant

Wat zwom er vanmiddag in de Singelgracht ter hoogte van het terras van Waterkant aan de Marnixstraat? Veel mensen die aan het genieten waren van de zon dachten een haaienvin te zien.

Wie de beelden ziet, snapt de gedachten van de bezoekers op het terras. 'Ik vond het er vrij echt uit zien. Het halve terras en mensen aan de andere kant zaten ook de kijken', zegt een vrouw tegen AT5. Een ander: 'Het zag er best wel echt uit. Heel raar. Iedereen stopte ook met fietsen en varen. Het hele terras was aan het kijken. We zijn hem nu kwijt.'

Of het om een goed geslaagde grap gaat of om een echte haaienvin, mag u zelf beoordelen met de beelden hieronder.